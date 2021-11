Rochinha, jogador do V. Guimarães, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a derrota no Dragão, frente ao FC Porto.

«Infelizmente, não conseguimos aguentar a vantagem por muito tempo. Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte e em casa de um candidato ao título, ia ser difícil. Na primeira parte, com menos posse de bola do que queríamos, se calhar até tivemos mais chegadas com perigo. Com a expulsão a abrir a segunda parte, ainda complicou mais e o FC Porto foi um justo vencedor.

Com menos um durante toda a segunda parte ficou mais difícil, apesar de ainda termos conseguirmos criar perigo. Queríamos vencer, mas o bom do futebol é que na próxima jornada temos nova oportunidade e vamos querer ganhar.»

[reação após má exibição e derrota com o Moreirense]

«Não queríamos dar uma vitória moral que não serve para nada, queríamos os três pontos, mas não conseguimos.»