Ivo Pinto, jogador do Rio Ave, em declarações à Sport TV, após a derrota com o FC Porto, no Dragão (2-0):

«Vimos de uma troca de treinador, tivemos poucos dias de trabalho, e já demos uma imagem muito positiva. Contra o FC Porto é mais difícil, um grande adversário, que luta pelo título. Criou mais oportunidades, mereceu ganhar, mas o Rio Ave já mostrou uma ideia diferente.»

[sobre as ideias de Miguel Cardoso, a construir desde zonas recuadas] «É sempre bom. O Rio Ave tem qualidade para este tipo de jogo. Hoje já mostrámos que conseguimos, em alguns momentos. Mesmo contra o FC Porto, um adversário muito forte. Agrada-me, gosto de ter a bola, de atacar com espaço, e este estilo vai ajudar-me.»

[sobre as perspetivas de melhorias na equipa] «Não tenho dúvidas. Viemos de uma transição, infelizmente trocámos novamente de treinador, e veio o mister Miguel, que já fez um trabalho excelente no Rio Ave, anteriormente. O clube luta pela Europa, e passo a passo vamos lutar pela subida na tabela.»