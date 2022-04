Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a goleada por 7-0 sofrida pelos algarvios no Estádio do Dragão.

«Foi uma noite em que não tínhamos reunidas as melhores condições para poder competir com o FC Porto. Com o plantel na máxima força já seria difícil, com todas as limitações com que viemos para este jogo tornou-se missão quase impossível.

Quero deixar uma palavra para todos os jogadores, sobretudo para os que tiveram de jogar fora de posição. A responsabilidade é minha. Só tinha um central disponível e com quatro amarelos, podia perde-lo para o próximo jogo que será importantíssimo.

Tínhamos alguns jogadores suspensos, outros em risco de ver o quinto amarelo. Houve aqui a necessidade de pensar em dois jogos num.

Já tinha conversado com os jogadores antes e dito que a responsabilidade seria minha qualquer que fosse o resultado. Eles deram o melhor. Não vai deixar marca. Já vi outras equipas virem cá apanhar quatro ou cinco com o plantel todo.

Por isso, vamos passar à frente e olhar para o próximo jogo que é muito importante para nós.»