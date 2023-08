A FIGURA: Otávio

Faltou espaço, Otávio esteve de estar mais em jogo. Num duelo intenso, em que se privilegiou muitas vezes o contacto físico, o internacional português mexeu a batuta, fazendo por coordenar as movimentações azuis e brancas. Conseguiu-o, sendo dos seus pés que saíram alguns dos principais lances do FC Porto. Assiste Wendell para o golo da vitória.

O MOMENTO: segundo golo do FC Porto (74’)

Eustáquio está na génese da jogada, a fazer a abertura para o lado direito do terreno. Aí Otávio e Pepê combinaram, com Otávio a fazer o passe para a entrada da área, para a meia lua, onde aparece o lateral esquerdo brasileiro a rematar com o pé esquerdo para o fundo das redes. Remate colocado, a fugir a Kewin, dando os três pontos aos dragões.

OUTROS DESTAQUES

Gonçalo Franco

A jogar ao lado de Ofori no centro do terreno, o médio que está de regresso à Liga Com O Moreirense, fez um jogo completo e, sobretudo, revelador de maturidade. Com menos bola do que gostaria, adaptou-se e ocupou bem os espaços, distribuindo bem o jogo.

Toni Martinez

Entrou em mexeu com o jogo. Mais um elemento na frente, impôs a sua presença entre os centrais adversários. Marca o primeiro golo oficial do FC Porto esta época, lançando os azuis e brancos para o triunfo.

Maracás

O bombeiro de serviço na equipa do Moreirense, a fazer vários cortes providenciais no setor mais recuado da equipa de Rui Borges. Disponível para a luta, o central fez com Marcelo uma dupla competente.

Eustáquio

Cerebral no meio campo do FC Porto, o médio teve de se adaptar ao jogo intenso e com duelos e, ao mesmo tempo, ter capacidade para assumir papel determinante a pautar o jogo. Destacou-se com bola e na ocupação dos espaços.