Otávio, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 4-3 frente ao Tondela, no Dragão, em jogo da 9.ª jornada da Liga.



«A verdade é que o jogo parecia fácil, mas não há jogos fáceis na Liga. Podíamos ter matado o jogo. Eles chegaram três, melhor quatro vezes com esta agora no final, e marcaram três golos. Temos de melhorar estas coisas. Valeu pelos três pontos.»



[Equipa tem muitos golos sofridos ao contrário dos anos anteriores]:



«Temos de ajustar, ver o que errámos mais uma vez e ajustar para ficarmos melhor.»



[Cansaço após jogo com o Man. City]: «Sim, mas não pode ser desculpa. Somos o FC Porto e jogamos sempre para ganhar. Não há essa desculpa. Fizemos um bom jogo fora os golos sofridos. Podíamos ter feito mais golos.»



[Vitória importante pelo empate do Sporting]: «Valeu pelos três pontos. Temos jogos bons onde não ganhámos e outros menos bons onde conseguimos ganhar.»