Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa após a vitória por 1-0 sobre o Portimonense:



«Nunca me queixei de ter jogos a meio da semana e isso ser a explicação para uma exibição menos conseguida. Somos o FC Porto, estamos habituados a jogar na Europa. Não vou por aí. O Portimonense apresentou-se de forma diferente e condicionou a nossa dinâmica com bola. Temos de dar mérito a adversário. Como clube grande temos de massacrar sempre os adversários… o Portimonense teve a cabeçada do Jackson e o penálti, nós tivemos mais oportunidades.»



[sobre os problemas em marcar]



«Não entrámos bem na segunda parte, daí as minhas mudanças. Podíamos ter marcado antes do golo do Alex Telles. Foi uma vitória difícil, mas justa. Os jogadores sentem isso, hoje foi complicado compreender o critério do VAR. Não é normal intervir numa situação [Jackson] e depois na segunda parte não intervém numa situação idêntica [Zé Luís]. Gostava de perceber o critério.»



[sobre a importância da vitória]



«São três pontos importantes. O mais importante é em maio estar onde estamos hoje, mas se o rival ganhar amanhã, passa-nos à frente. Temos de estar todos juntos para festejar títulos em maio.»

LEIA TAMBÉM: a Crónica do FC Porto-Portimonense