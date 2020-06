Declarações do médio do FC Porto, Sérgio Oliveira, à SportTV, após a vitória por 4-0 ante o Boavista, no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

«Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar, já estamos a ficar acostumados a que as equipas venham jogar num bloco baixo, defesa a cinco, meio-campo a quatro. Dificulta-nos o trabalho, mas penso que demos uma boa resposta, era essencial. Estamos unidos para conseguir o objetivo final.»

«Ficaríamos preocupados se não criássemos oportunidades. Naturalmente as coisas iam começar a aparecer, fizemos quatro golos, três pontos, estamos felizes por isso.»

«Não falo sobre o Benfica, estamos focados em nós, faltam-nos seis partidas para sermos campeões e é nisso que estamos focados.»

[Liderança isolada da Liga:] «É um sabor de responsabilidade pelo emblema que levamos ao peito, temos de estar habituados a estar no topo da tabela, é o que este clube merece.»