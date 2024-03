O FC Porto está a vencer o Portimonense, no Algarve, com um golo madrugador de Nico González, por sinal o primeiro do espanhol na liga portuguesa.

Acompanhe o Portimonense-FC Porto AO VIVO

Um golo que resulta de uma recuperação de bola de Evanilson, logo aos 7 minutos. O avançado coloca a bola na área e Galeno atrasa para o remate de Nico González para o fundo das redes.

Ora veja: