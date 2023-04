Ao minuto 33 do P. Ferreira-FC Porto, Fábio Veríssimo assinalou grande penalidade em lance entre Antunes e Pepê na área pacense.

Por indicação do VAR, o árbitro foi ver as imagens do lance e acabou por reverter a decisão.

As duas equipas chegaram ao intervalo empatadas a zero (0-0). Holsgrove foi expulso por acumulação de cartolinas amarelas ao minuto 45.