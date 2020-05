Fellipe Bastos chegou ao Benfica em 2008, proveniente do PSV, e partiu menos de dois anos depois, sem qualquer glória. O médio tem agora 30 anos e explica o que falhou na passagem pelo Estádio da Luz. Uma explicação, diga-se já, bastante convincente.



«No primeiro jogo, contra o Rio Ave, esqueci-me da camisola no balneário. O Carlos Martins saiu desmaiado, o Quique Flores chamou-me e eu estava sem a camisola. Passaram a olhar para mim com outros olhos e isso fez com que tivesse poucas oportunidades», conta o atual jogador do Vasco da Gama ao jornal A Bola.



O destino ficou-lhe marcado logo na abertura do campeonato. «Consideraram-me irresponsável. Fiquei dez jogos sem ser convocado [cinco, na verdade] e fui multado em 50 por cento do salário. Sofri muito.»



Fellipe Bastos diz que o treinador Quique Flores, Rui Costa e «até Luisão» lhe puxaram as orelhas no dia a seguir a esse empate em Vila do Conde a uma bola.



«Quique, Rui Costa, já dirigente, e o presidente falaram muito comigo. Até o Luisão me puxou as orelhas. Disseram-me que tinha desperdiçado a oportunidade da minha vida. Passado 12 anos vejo que foi uma oportunidade que perdi. E foi só culpa minha.»



No Benfica, Fellipe Bastos fez apenas quatro jogos e um golo, rumando por empréstimo ao Belenenses na época seguinte. Sem sucesso.