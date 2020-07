O FC Porto sagrou-se esta quarta-feira campeão nacional, ao vencer na receção ao Sporting, por 2-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga.

No Dragão, Danilo Pereira inaugurou o marcador à passagem do minuto 64: após canto cobrado por Alex Telles, o capitão dos dragões surgiu ao primeiro poste para desviar para o fundo das redes. Nos descontos, Marega picou a bola sobre Max e fez o 2-0 final.

Com este resultado, o FC Porto soma 79 pontos e confirma o título de campeão nacional, o 29.º da sua história. Já o Sporting segue no terceiro lugar, com 59 pontos, mais dois do que o Sp. Braga.