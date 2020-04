Os jogadores do Tondela, Filipe Ferreira, Diogo Silva e Jota, assumiram esta segunda-feira a vontade de voltarem ao ativo no futebol, «mas só se houver condições» para que os treinos e os jogos, na I Liga portuguesa, sejam reatados, mediante a evolução da pandemia da covid-19.

Os dois defesas e o guarda-redes da equipa beirã têm realizado treinos específicos em casa, rotina que Filipe Ferreira explicou e assumiu a satisfação de ter espaço suficiente para manobrar a condição física.

«Quero regressar aos treinos e ao futebol, mas desde que existam condições para que tal aconteça. Mais importante do que qualquer coisa é mesmo a saúde. Vou cumprir com a obrigação de ficar em casa e depois veremos a evolução de tudo isto. Felizmente tenho imenso espaço na zona onde moro e às vezes vou com o meu pai, que além de ter sido jogador, também tirou o curso de treinador e sempre dá para fazer um trabalho mais parecido com o treino normal», apontou.

José Carlos, pai de Filipe, foi também defesa e jogou, entre outros clubes, no V. Guimarães, Benfica e Belenenses.

Já o guardião Diogo Silva diz que tem feito trabalho cardiovascular «nas escadas» de casa «a subir e a descer», seguindo-se «um trabalho de reforço muscular com vários exercícios». «À tarde, como tenho quintal, dá para fazer algum trabalho técnico com bola e com a ajuda da família», detalhou, corroborando a vontade de Filipe Ferreira sobre o regresso ao futebol «desde que existam condições para que isso aconteça».

Ainda a aguardar possível estreia no conjunto orientado por Natxo González está o defesa Jota. «De manhã costumo basear-me num treino mais forte de cerca de uma hora e, à tarde, bicicleta seguida de exercícios de técnica com bola», referiu, completando: «Acabo o meu treino da tarde com exercícios de core. Todo este trabalho é feito em casa, com tudo o que consigo arranjar aqui por casa», detalhou.