O guarda-redes do Sp. Braga, Matheus Magalhães, arrancou esta segunda-feira com a entrega de bens essenciais a famílias portuguesas carenciadas, numa iniciativa que partiu do próprio, ao lado da família e da Assembleia de Deus Ebenézer de Braga.

O jogador de 28 anos, que recentemente se naturalizou português, já tinha anunciado e explicado, no sábado, os moldes da ajuda que iria iniciar, frisando tratar-se da «recolha de alimentos para ajudar famílias com necessidades, que estão a passar aperto financeiro».

«Junto com a minha família, junto com o apoio da Creative Center e da Igreja Ebenézer de Braga, o pouco que der talvez é muito para uma família que está com necessidade», afirmou Matheus, através das redes sociais, explicando como iria fazer para a distribuição de alimentos e outros bens necessários, nomeadamente de higiene básica.

«Ou eu vou à vossa casa, com máscara, com luva, ou se quiserem podem vir à minha casa, recebo-vos, vou estar protegido, para vos proteger também para não vos deixar com dano. Mas todos os que puder ajudar, estou disposto», afirmou.

Este domingo, paralelamente à recolha de alimentos, Matheus lançou, na sua página oficial na rede social Facebook, o ‘Leilão Solidário – Famílias de Portugal’, ainda com data de término a designar e que, para já, consiste no leilão de uma camisola oficial do Sp. Braga e de um par de luvas do guarda-redes, além de outras «surpresas em breve reveladas».