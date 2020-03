A cumprir a sexta temporada em Portugal, ao serviço do Sp. Braga, o guarda-redes Matheus já é cidadão português, depois de lhe ter sido autorizada a naturalização.

Numa videoconferência promovida pelo emblema bracarense, o agora luso-brasileiro admitiu que sonha representar a Seleção Nacional, mas defendeu que, para já, esse não é o seu principal foco.

«É uma alegria imensa, a minha esposa é portuguesa, os meus filhos também e só eu é que era intruso, agora é uma alegria imensa. Já me sentia português, mas não tinha os documentos», começou por dizer, aos jornalistas.

«Todos os jogadores sonham em chegar à seleção e agora tenho o privilégio de poder sonhar com a seleção do meu país [Portugal]. Mas não penso nisso agora, quero desfrutar de ser português, dos meus direitos e dos meus deveres», acrescentou.

Depois de uma lesão grave no joelho que o afastou dos relvados durante quase toda a temporada passada, o guarda-redes dos Gverreiros do Minho diz que está a viver a melhor época desde que chegou a Braga.

«Foi a lesão mais grave que um jogador pode ter, mas a minha família ajudou-me muito. Muitas vezes o Matheus pensou em desistir e chorar, mas ver o sorriso dos meus filhos e da minha esposa alegrava-me.»,

«Isto mexe comigo porque é aí que se vê quem está do teu lado. O Sp. Braga também me deu todas as condições de voltar a estar ao mais alto nível e creio que esta está a ser a minha melhor época aqui», atirou.