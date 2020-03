O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira que adquiriu dez ventiladores, 15.500 máscaras e 500 fatos de proteção para doar ao Hospital de Braga, para combater a pandemia de Covid-19.

Em comunicado, o emblema minhoto explica que o investimento desta iniciativa ronda os 270 mil euros e que o plantel principal dos bracarenses associou-se à campanha e «recolheu um valor que permitiu contribuir para a aquisição de dois dos ventiladores e de uma das remessas de máscaras de proteção hospitalar».

Diz ainda o Sp. Braga que é expectável que os equipamentos, encomendados a nível internacional, sejam entregues à unidade hospitalar «nos próximos dias».

O comunicado do Sp. Braga na íntegra:

«O SC Braga, no âmbito do seu programa de responsabilidade social SC Braga Solidário, adquiriu 10 ventiladores, 15.500 máscaras e 500 fatos de proteção hospitalar para doar ao Hospital de Braga, com vista ao combate que está a ser travado por esta unidade médica para conter o surto de covid-19 e tratar os doentes infetados.

O investimento para esta iniciativa ronda os 270.000 euros e à ação solidária associou-se de forma espontânea e louvável o plantel principal do SC Braga, que ao tomar conhecimento se organizou e recolheu um valor que permitiu contribuir para a aquisição de dois dos ventiladores e de uma das remessas de máscaras de proteção hospitalar.

O SC Braga espera a entrega dos equipamentos – que já foram encomendados a nível internacional – nos próximos dias, seguindo de imediato para o Hospital de Braga, instituição com a qual o Clube tem colaborado ao longo dos anos e que desenvolve um trabalho de enorme mérito e valor e que, por isso, é credor de todo o reconhecimento e apoio que as grandes instituições da cidade e da região possam prestar a quem tanto batalha pelo bem comum.

Aliás, foi fundamental para esta ação o diálogo técnico estabelecido entre o Departamento Médico do SC Braga e a Administração e a Direção Clínica do Hospital de Braga, que saudamos, num voto extensível a todo o pessoal desta unidade e das várias unidades deste País que combatem para vencer este surto.

O SC Braga Solidário afirma, como em tantos outros momentos de emergência social, o seu papel de responsabilidade perante as grandes causas e os grandes desafios enfrentados pela nossa comunidade.

O Clube regista e agradece o gesto do grupo de trabalho, que num movimento de grande nobreza se associou a esta causa.

Juntos, vamos vencer esta pandemia!»