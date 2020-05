O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol informou a Liga que os árbitros que forem apitar na Madeira devem viajar com os adversários do Marítimo.

Liderado por Fontelas Gomes, o CA avançou com a comunicação à organizadora do campeonato, até porque é a Liga que nessa condição marca as viagens das equipas de arbitragens, depois de ser conhecido que os Barreiros vão receber jogos. Uma garantia dada pelo presidente do Marítimo, Carlos Pereira.

O Marítimo joga como visitado frente a Vitória de Setúbal, Gil Vicente, Benfica, Rio Ave e Famalicão.