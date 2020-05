O Marítimo vai mesmo jogar os cinco jogos que tem em casa, para a Liga, em sua casa, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, segundo confirmou este domingo o Maisfutebol junto do presidente Carlos Pereira.

«Sim, posso confirmar que vamos jogar no nosso estádio. É uma decisão que decorre do bom senso e do diálogo entre todos: Federação Portuguesa de Futebol, presidência do Governo Regional da Madeira e o Marítimo», destacou o líder máximo da equipa madeirense.

Recordamos que o Marítimo, nas últimas dez jornadas, realiza cinco jogos em casa, com destaque para a receção ao Benfica, na 29.ª jornada, que pode ter influência na definição do título.

Logo no regresso da Liga, na 25.ª jornada, o Marítimo recebe o V. Setúbal antes de ir ao Dragão. Depois também recebe o Gil Vicente (27.ª jornada), Benfica (29.ª), Rio Ave (32.ª) e, a fechar, o Famalicão (34.ª).