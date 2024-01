O V Fórum de Treinadores da Liga realizou-se nesta terça-feira no Centro de Congressos da Alfândega do Porto e teve como temas principais a calendarização das competições domésticas, a importância da proteção às equipas participantes nas competições europeias e a evolução do tempo útil de jogo nas competições profissionais lusas.

O panorama pós 2024 foi uma das preocupações centrais. Por exemplo, o novo ciclo da UEFA, a aplicar até 2027, retira quatro datas às competições nacionais, situação que levou à alteração do formato da Taça da Liga. Portugal tem vindo a perder terreno nas competições europeias e, com isso, representantes, o que levou a uma reflexão sobre a importância de as equipas portuguesas na UEFA terem estabilidade de calendário desportivo que lhes permita terem melhores condições para competir além-fronteiras.

O tempo útil de jogo, preocupação central da Liga, ronda agora os 55 minutos por jogo, o que representa uma evolução positiva que tem sido acompanhada também pelo menor número de faltas e de cartões amarelos exibidos e, por consequência, pela criação de condições para que o jogo seja mais fluído.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, foi o único técnico dos chamados «três grandes» a marcar presença no evento. O Sporting e o FC Porto estiveram representados por Carlos Fernandes e Siramana Dembelé, adjuntos de Ruben Amorim e Sérgio Conceição respetivamente. Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, também participou no Fórum.