Não há termo de comparação, não se sabe o que vai acontecer relativamente ao que falta da Liga, mas na opinião de Frederico Venâncio «todos vão ter de respeitar» a decisão que for tomada pelas entidades competentes. O defesa central do V. Guimarães falou esta quinta-feira aos jornalistas, por videoconferência, referindo que «o mais importante neste momento é a saúde pública», ressalvando, no entanto, que «ai ser estranho se o campeonato não for terminado».

«É uma situação muito complicada. A grande prioridade neste momento é a saúde pública, temos de salvaguardar isso. Em relação aos campeonatos, temos de esperar para ver o que vai acontecer. Não há exemplos no passado para que possamos tirar algumas ideias. Todos nós queremos terminar o campeonato, fazer os jogos que faltam, para saber em que classificação em que ficamos e que objetivos conseguimos cumprir. Em relação à verdade desportiva, cabe mais aos líderes, a Liga e FPF, tomarem a melhor decisão para todos. Quando essa decisão for tomada todos vão ter de respeitá-la. Vai ser estranho se o campeonato não for terminado, mas se a decisão for essa temos de a respeitar», frisou o jogador de 27 anos que assumiu a titularidade após a saída de Tapsoba.

Apesar de a experiência ser nova, Venâncio diz que os jogadores estão a adaptar-se, na medida do possível. «Temos de manter o nosso foco, o nosso profissionalismo, continuando a treinar para ter alguma condição física. Temos de estar preparados. Foram-nos dados planos individuais, mas agora temos feito treinos todos juntos. Com o que temos tentamos adaptar-nos. Tem havido um esforço do clube para nos dar o equipamento necessário para que consigamos fazer alguns treinos, especialmente da parte cardio. A única coisa que falta, aquilo que o jogador sente necessidade, é o contacto com a relva, com o campo”, aponta.

A nível pessoal, o defesa considera que esta época está a superiorizar-se à anterior. «Permitiu-me ajudar a cumprir um objetivo individual ao jogar na Liga Europa, é o ponto mais desta época em relação à anterior. Ficaria mais satisfeito se pudesse ajudar o Vitória a cumprir o apuramento para a Liga Europa novamente, reria uma época em cheio», diz.

Venâncio sublinha que prefere manter-se afastado das notícias recorrentes em torno do Covid-19. «Não quero estar o dia todo a acompanhar, porque é desgastante mentalmente. Estar sempre a ouvir notícias tristes; vamos esperar que em breve as coisas possam começar a melhorar. Tento desligar-me um pouco para aproveitar o meu tempo com a família e não lhes passar excessiva informação. É importante abstrair-nos um pouco do ponto de vista menta», diz.

O jogador terminou deixando uma mensagem aos adeptos, centrando-se essencialmente na pandemia, reforçando que é imperativo seguir as recomendações da Direção Geral de Saúde.