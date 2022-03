Darwin e Gonçalo Ramos foram os futebolistas do Benfica distinguidos na Gala Cosme Damião que se realizou esta quinta-feira, no Estádio da Luz.



O internacional uruguaio, que apresentou um síndrome gripal e não esteve presente, recebeu o prémio de Futebolista Masculino do Ano, superando a concorrência de Rafa, Otamendi, Weigl, Vlachodimos e Vertonghen. Já o internacional sub-21 luso foi distinguido como Revelação Futebol Masculino à frente de Paulo Bernardo e de Morato.



TODOS OS GALARDOADOS:

Futebolista Masculino do Ano: Darwin;

Futebolista Feminino do Ano: Cloé Lacasse;

Revelação Futebol Masculino: Gonçalo Ramos;

Revelação Futebol Feminino: Kika Nazareth;

Revelação Modalidades: Silvestre Ferreira (futsal masculino);

Modalidade: Voleibol masculino;

Atleta de Alta Competição: Pedro Pichardo (triplo salto);

Treinador do ano: Marcel Matz (voleibol masculino);



Formação: hóquei masculino juniores



Inovação: projeto de monitorização de jogadores indoor



Parceiro: Fly Emirates



Projeto: Eco Benfica



Casa do Benfica: Vila Nova Gaia



Homenagem: Manuel Libório (fut. formação)



Prémio carreira: António Bastos Lopes



Mérito e dedicação: Artur Santos