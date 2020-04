O avançado brasileiro do Marítimo, Getterson, reconheceu esta terça-feira a dificuldade que tem sido a ausência da competição e dos relvados, entre a paragem no futebol em Portugal devido à pandemia da covid-19, sublinhando a saudade do balneário e o apoio dado nesta altura pela família.

«Estar afastado dos relvados tem sido difícil, porque uma das nossas grandes paixões é o futebol. Por outro lado, tenho acompanhado de perto os meus filhos, posso brincar com eles e matar um pouco de saudades. É totalmente diferente do nosso dia-a-dia no clube, uma verdadeira experiência nova. Tenho muitas saudades do balneário e das brincadeiras com os colegas», afirmou o jogador de 28 anos, em declarações aos canais do clube.

Getterson sublinhou que o plantel do Marítimo continua a «trabalhar forte, mesmo estando em casa, para dar o melhor» pelo clube quando a competição voltar.

O brasileiro, que cumpre a segunda época no clube insular, leva 23 jogos e três golos pelo Marítimo em 2019/2020.

Esta terça-feira, em Portugal, foram anunciadas mais 34 mortes pela covid-19, registando-se agora um total de 345 vítimas. Casos são já 12 442, na sequência dos 712 novos casos confirmados pela Direção-Geral da Saúde.