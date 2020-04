Covid-19: Lisboa e Porto já com mais de 700 casos registados

Lisboa e Porto ultrapassaram nas últimas 24 horas os 700 casos registados de Covid-19.

A capital portuguesa continua a ser o concelho com mais diagnósticos do novo coronavírus: tem agora 754, mais 55 do que no boletim anterior divulgado pela Direção-Geral da Saúde. Já o Porto soma 730 casos, mais 41 do que na véspera.

Nesta altura há já 26 concelhos com mais de uma centena de infetados e sete acima dos 400.

De referir que algumas autarquias reportam números diferentes da DGS.

Confira a caracterização demográfica: