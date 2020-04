Portugal regista esta terça-feira 12.442 infetados com covid-19, doença que já causou 345 mortes, segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas, o número de infetados aumentou em 712 casos (6%) e houve registo de 34 mortes (mais 11%).

A taxa de letalidade é de 2,8%, subindo para 10,7% nas idades acima dos 70 anos.

Das 34 mortes das últimas 24 horas, 18 foram registadas na Região Norte, cujos óbitos já ascendem a 186, 12 na Região Centro, que já soma 88 mortes, quatro na Região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 64.

O Algarve soma as mesmas sete vítimas mortais que tinha no domingo e Alentejo, Açores e Madeira continuam sem mortes causadas pela doença.

A grande maioria das mortes acontece nas faixas etárias entre os 70 e os 79 anos e mais de 80 anos, não havendo registo de óbitos abaixo dos 40 anos.

Óbitos por covid-19 (relatório DGS de 7 de abril)

Estão internadas 1.180 pessoas (mais 81 do que na véspera) e há 271 pessoas nos cuidados intensivos (mais uma do que na segunda-feira).

O número de doentes recuperados subiu de 140 para 184.

4.442 aguardam resultado laboratorial e 25.070 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 7.052, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.185 casos, da região Centro (1.766), do Algarve (234) e do Alentejo, que apresenta 85 casos.

Há ainda 68 pessoas infetadas com o vírus da covid-19 nos Açores e 52 na Madeira.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (2.239), seguida dos 50 aos 59 anos (2.216), dos 30 aos 39 anos (1.818) e dos 60 aos 69 anos (1.614).

Há ainda 179 casos de crianças até aos nove anos, 306 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos e nas idades entre os 20 e os 29 anos há 1.294 casos.

Os dados indicam também que há 1.159 casos de pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.617 com mais de 80 anos.