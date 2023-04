Um empate que não agradou nem a minhotos nem a transmontanos fechou a 27.ª jornada da Liga. O Gil Vicente recebeu o Desportivo de Chaves no pós-Páscoa e as duas equipas não foram além de um nulo.

O resulto, ainda assim, é mais penalizador para a equipa de Daniel Sousa, que durante maior período foi dominadora, mas ficou a dever à eficácia. Contudo, o técnico continua sem saber o que é perder em Barcelos, oito jogos depois.

FILME DO JOGO

A posição tranquila que as duas equipas ocupam fazia antever um jogo aberto e bem disputado. Foi precisamente isso que se viu. Barcelenses e transmontanos, assentes em métodos diferentes, criaram várias ocasiões de golo

O Gil Vicente, que vinha de um empate moralizador na receção ao Sporting, teve 25 minutos de domínio absoluto, com um futebol muito apoiado e suportado pelas combinações no lado direito, com Murilo e Fujimoto a comandarem as trocas de bola. No lado esquerdo, Marín e Marlon desequilibravam com velocidade.

O maior protagonista dos galos nestes intantes iniciais, porém, foi Fran Navarro. O avançado espanhol teve duas oportunidades claras de golo, mas Paulo Vítor correspondeu de forma assertiva.

O relógio adiantou-se, o Gil Vicente não conseguiu marcar, pese embora o ascendente, e os flavienses assumiram o comando do jogo por volta da meia hora, com agressividade e rapidez no ataque à baliza contrária.

Desde logo, aos 28 minutos, Juninho, com um desvio pouco ortodoxo, até marcou, mas o lance foi invalidado por um fora de jogo de quatro centímetros, que demorou largos minutos a ser revisto pelo VAR.

Juninho foi mesmo a cara da resposta transmontana e somou mais duas ocasiões em cima do minuto 38, mas desta feita foi Andrew a mostrar segurança na baliza.

A segunda parte começou com a primeira. Os galos ameaçaram logo no começo com um cabeceamento muito torto de Navarro e, em cima do quarto de hora, intensificaram a pressão, com Langa a desviar à trave da própria baliza e Marlon a forçar Paulo Vítor ao voo da noite.

O Desp. Chaves já não conseguia mostrar a capacidade de reação que evidenciou antes da recolha aos balneários e, por isso mesmo, Vítor Campelos retirou os elementos do trio ofensivo e optou por lançar jogadores rápidos.

As mudanças, porém, não surtiram efeito e quem continuou por cima foram os minhotos, mas Paulo Vítor esteve em bom plano.

Ainda assim, em tempo de descontos, tudo poderia ter sido diferente, não fosse Jô Batista falhar claramente aquela que poderia ter sido «a bola de golo».

O Gil Vicente mantém-se confortável na luta pela permanência - se é que ainda está nessa luta - e ocupa a 13.ª posição, com 31 pontos. Já os flavienses, igualam os 33 pontos do Boavista, mas falham a subida ao 10.º posto.