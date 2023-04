O treinador do Sporting, Ruben Amorim, muda cinco jogadores na equipa titular, para o duelo desta quarta-feira no reduto do Gil Vicente, em jogo em atraso da 25.ª jornada da Liga.

SIGA O JOGO AO MINUTO

St. Juste, Coates, Esgaio, Morita e Chermiti rendem Diomande, Nuno Santos, Arthur, Trincão e Paulinho, relativamente ao jogo com o Santa Clara.

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, faz três mudanças relativamente ao onze apresentado no Estoril: Carraça, Aburjania e Marlon nos lugares de Zé Carlos, Pedro Tiba e Boselli.

CONSTITUIÇÃO OFICIAL DAS EQUIPAS:

GIL VICENTE: Andrew; Carraça, Tomás Araújo, Rúben Fernandes e Adrián Marín; Vítor Carvalho e Aburjania; Murilo, Fujimoto e Marlon; Fran Navarro

Suplentes: Bruan Araújo, Zé Carlos, Bilel, Gabriel Pereira, Kevin, Boselli, Pedro Tiba, Henrique Gomes e Miguel Monteiro.

SPORTING: Adán; St. Juste, Coates, Inácio; Esgaio, Ugarte, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti e Pote.

Suplentes: Franco Israel, Sotiris Alexandropoulos, Nuno Santos, Luís Neto, Rochinha, Trincão, Diomande, Tanlongo e Arthur.