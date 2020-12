Ricardo Soares admite que o Benfica é um adversário poderoso, mas acredita numa gracinha da sua equipa, o Gil Vicente.

Na antevisão à partida, o treinador do emblema de Barcelos defendeu que os encarnados podem passar dificuldades caso não estejam inspirados.

«O Benfica é o nosso próximo jogo. Nesse sentido, a nossa ambição é claramente a de conquistar pontos, sabendo que é extremamente difícil pela qualidade do adversário. Se o Benfica não estiver num dia bom e estivermos num dia excelente, o Benfica vai ter dificuldades», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Mais importante do que o 4x3x3, o 3x5x2 ou o 3x4x3, temos de arranjar uma forma eficaz de defender e de ‘ferir' o adversário. Na maior parte do jogo, vamos ser dominados pelo Benfica, não porque queremos, mas pela força do adversário. Mas também queremos ter bola», continuou.

Há pouco mais de um mês à frente dos gilistas, Ricardo Soares deixa elogios aos seus jogadores: «Sinto a equipa cada vez mais forte e competente nos vários momentos do jogo. Está também melhor a nível mental. Os jogadores confiam no talento deles. Sabemos o que nos espera. Conhecemo-nos muito bem, mas também conhecemos muito bem o nosso adversário. O Benfica conhece-nos e tem respeito por nós. Nós temos o dobro do respeito pelo Benfica.»

O Gil Vicente recebe o Benfica este domingo, em jogo da décima jornada da Liga. A partida está agendada para as 17h30.