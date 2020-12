Vítor Murta, presidente do Boavista, garante que a transferência de Samuel Pedro para o Benfica, que motivou um diferendo judicial com um empresário, «nada tem a ver com o Helton Leite».

«O Samuel Pedro não tem nada que ver com o Helton Leite. O Samuel estava na formação, subiu à equipa principal e, inclusive, jogou contra o Benfica. O Benfica fez uma proposta por 50 por cento dos direitos económicos do atleta e nós fizemos negócio. Quem esteve nesse negócio foi a Legacy, a empresa que agenciava o jogador. Negociámos, então, com o Nelson Caldas, falámos com o Benfica sobre a questão de quanto pagaria ao Boavista, falámos com ele sobre as eventuais comissões. Neste momento, há uma ação a decorrer e o Boavista diz que deve um determinado valor, eles dizem que devemos outro (60 mil euros). Estamos a tentar chegar a um entendimento», explicou o líder axadrezado, em entrevista ao jornal Record.

«Eu acho que o Helton é trazido para este assunto porque foi para o Benfica, tal e qual o Samuel. Não vejo qualquer ligação que possa existir. O Helton Leite tinha um agente brasileiro, o senhor Adelson, e, na fase final, o agente passou a ser o Nélson Almeida. Fizeram o negócio diretamente com o Benfica da transferência para lá. Essa transferência só foi feita no verão. Havia uma questão que tinha que ver com o salário do atleta. Ele não terá aceitado o valor e estiveram a negociar». Acrescenta Vítor Murta, que fala num acordo com o Benfica por três atletas.

O presidente do Boavista garante ainda que Paulo Gonçalves «não teve nenhuma intervenção no negócio do Helton Leite», «nem alguma vez se fez passar por representante do Benfica».