Tozé Marreco, treinador do Gil Vicente, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate (1-1) com o Boavista, na 32.ª jornada da Liga:

«[O Gil Vicente voltou a mostrar capacidade de reação. Que avaliação faz deste jogo?] Defrontar o Boavista e vir aqui é sempre muito interessante, mas o apoio do nosso público foi impressionante, não se calaram até ao último minuto e o primeiro agradecimento é para eles.

O resumo do jogo é simples, entrámos muito fortes, com três situações claras. Contra a corrente, surge o golo, abanámos um pouco, mas acabámos bem a primeira parte. Na segunda, entrámos bem novamente, ali nos últimos 20 minutos não conseguimos fazer o que fizemos na primeira, foi a parte que gostei menos, porque podíamos ter feito mais situações, com melhores envolvimentos e não conseguimos. Depois há o penalti, mas nós temos mais ocasiões claras. Foi um jogo muito bem conseguido durante 60 minutos.»

«[O que faltou nesses minutos na segunda parte?] O Boavista não criou muito, à exceção do penálti, que é daquelas faltas que temos de ter cuidado. Não me lembro de nenhuma situação do Boavista, estava um jogo amarrado, faltou critério com bola, capacidade para a segurar, os nossos médios começaram a ficar muito baixos e os alas perderam capacidade de segurar bola na frente, tal como o ponta. Temos capacidade para fazer melhor, faltou mobilidade e que os médios se dessem ao jogo. O resto tenho de rever. Mas destaco os 60 minutos de grande nível que fizemos.»

«[É a terceira vez que usa um meio-campo com Domínguez, Fujimoto e Gbane. O que é que este trio tem de diferente?] Joga quem sinto que esta melhor. O Gbane deu equilíbrio e, apesar de uma debilidade ou outra com bola, é competente e dá uma agressividade enorme. O Maxime pode ser 8, 10 ou ala, é muito inteligente, percebe o jogo, e o Fuji é diferente tecnicamente, percebe o jogo mais à frente do que os outros. Estão estes três a dar resposta, mas o Martim Neto entrou muito bem no jogo passado, neste sei que podia fazer melhor. Temos ainda Tiba, Castillo, Roan... para semana vamos ver quem joga.»

«[Sai com o empate, mas bem colocado na luta da manutenção] São todos decisivos. Encarei estes jogos sempre como finais e jogamos todos para ganhar. Conseguimos ser bastante competentes nos três jogos. O espírito é o de, o mais depressa possível, assegurar a manutenção. Primeiro, evitar a descida direta e, depois, o lugar de play-off. Quando não podemos ganhar três pontos temos de somar um. O Boavista luta pela sobrevivência e são três jogos de dificuldade imensa e os jogadores deram resposta. O meu espírito é ganhar no domingo, sabemos que foi mais um passo, mas pequeno. O mais importante é que só dependemos de nós e do nosso trabalho. Estamos bem colocados, mas ainda não durmo sossegado, só quando conseguirmos o objetivo e acredito que vamos conseguir para a semana.»