Tozé Marreco, treinador do Gil Vicente, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate (1-1) com o Boavista, na 32.ª jornada da Liga:

«[Gabriel Pereira fez mais uma excelente exibição, mesmo sem Rúben Fernandes ao lado] Mas tem tido um grande Buatu ao lado, que tem sido muito competente, como teve o Rúben [Fernandes] muitos destes jogos. O "Gabi"… vou dizer o que lhe disse na última análise de vídeo. Se estiver muito focado, se não adormecer durante o jogo, na Liga não vejo muito superior a ele com esta idade. Se adormecer e entrar em relaxe, cai no erro e a grande exibição que possa fazer é manchada pelo erro que centrais de alto nível não podem ter. Fez uma exibição de nível altíssimo e precisamos dele até ao final do campeonato. Depois, vamos ver o que o clube vai fazer. É não deixá-lo adormecer, porque nas suas máximas capacidades é um central de alto nível, tem muito para aprender e estou a tentar ajudá-lo a desenvolver algumas coisas em que eu acho que ele pode crescer.»