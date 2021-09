O Sporting de Braga anunciou a contratação de Giorgi Chkhetiani.



Numa nota divulgada no site oficial, os bracarenses informam que o defesa de 18 anos chegou por empréstimo do Dinamo Tbilisi. O internacional sub-17 pela Geórgia vai integrar a equipa de sub-23, acrescentam ainda os minhotos.



Chkhetiani mostrou-se «muito feliz» por assinar pelo Sp. Braga e confessou que nem hesitou quando teve a oportunidade de se mudar para a Pedreira.

«Estava no maior clube da Geórgia, mas quando esta oportunidade surgiu nem hesitei. Vou dar o meu melhor para ter o maior sucesso aqui. Quero que os adeptos me fiquem a conhecer o mais rapidamente possível», referiu, aos meios do clube-