O Midtjylland venceu neste domingo o Randers por 1-0, em casa, garantindo a permanência na liderança da liga dinamarquesa, no jogo que antecede o duelo com o Sp. Braga para a Liga Europa.

Um golo solitário do defesa Erik Sviatchenko bastou para o Midtylland garantir os três pontos na partida da 10.ª jornada, e consolidar a liderança na Superliga dinamarquesa com 24 pontos, mais quatro do que o Copenhaga, o mais direto perseguidor, que tem menos um jogo.

No grupo F da Liga Europa, o Midjtylland ocupa a terceira posição com um ponto, após o empate com o Ludogorets, enquanto o Sp. Braga é quarto ainda sem pontos, depois da derrota frente ao líder Estrela Vermelha na primeira jornada da prova.