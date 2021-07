Gonçalo Esteves, irmão de Tomás Esteves, está a caminho do Sporting, confirmou o Maisfutebol.



O Eintracht Frankfurt também apresentou uma proposta pelo lateral direito de 17 anos há cerca de um mês, de acordo com as informações recolhidas, mas não chegou a obter resposta.



O jovem jogador estava no FC Porto desde 2011, percorrendo todos os escalões de formação. Na época passada, alinhou pelos sub-17 e pelos sub-19 do clube azul e branco.



Este domingo, Gonçalo Esteves publicou nas redes sociais um emocionado vídeo de despedida do FC Porto, que representava desde os 8 anos.



O lateral recusou a proposta de contrato profissional apresentada pelos dragões. Uma das razões foi a forma como o irmão Tomás tem sido tratado. Depois de uma temporada sem espaço na equipa principal, foi cedido ao Reading. Recentemente, foi confrontado com uma proposta do V. Guimarães, que rejeitou, e iniciou a pré-época com o plantel às ordens de Sérgio Conceição.



Para o irmão mais novo, segue-se o Sporting.