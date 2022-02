Figura: Hamache



O papel de substituir Sauer era difícil. Longe de exibir o brilhantismo do brasileiro, o ala francês cumpriu na função, sobretudo no apoio a Filipe Ferreira que viu amarelo muito cedo. Hamache fez uso do forte pontapé na marcação de uma grande penalidade que igualou, na altura, o encontro – sexto golo da época. Mostrou um pulmão incrível e não deu um lance por perdido. O penálti falhado no último minuto foi um castigo demasiado pesado para o que jogou.





Momento do jogo: Hamache atira a vitória para a bancada, minuto 101



Num lance de contra-ataque, o Boavista conquistou um penálti por falta de Pedro Silva sobre Porozo. Era uma oportunidade única para ganhar o encontro com dez elementos. No entanto, Hamache, que já havia marcado de grande penalidade, errou o alvo e atirou para a bancada.





Outros destaques:





Cassiano: não marcou no reencontro com o Boavista, ainda que tenha realizado um bom jogo. O brasileiro ameaçou o golo numa «bomba» de livre direto, mas foi a jogar de costas e nos duelos que mais se destacou. Cassiano percebeu na perfeição o que Rashid queria e com um toque simples isolou Samu para o 2-2.



Porozo: não foi vistoso, mas sim de uma eficácia tremenda. O equatoriano foi intransponível no jogo aéreo e fartou-se de «limpar» ações ofensivas do Vizela. O central ainda conquistou um penálti no último minuto (que coração!), mas Hamache desperdiçou-o. Em suma, foi o muro a partir do qual o Boavista construiu o empate com menos um elemento.



Samu: nem sequer estava na equipa titular, mas a infelicidade de Guzzo foi a sua felicidade. O médio teve um impacto instantâneo no encontro: marcou dez segundos depois de entrar! Foi, no fundo, o tempo de correr do meio-campo à área e de cabecear para o fundo da baliza de Bracali o cruzamento de Nuno Moreira. Foi a primeira «traição» de Samu à ex-equipa. Além de bons pormenores a ligar o jogo ofensivo do Vizela, Samu ainda bisou, concluindo uma bela jogada coletiva. Teve uma tarde em cheio no regresso ao Bessa.