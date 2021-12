O futebolista do Santa Clara, Hidemasa Morita, testou positivo à covid-19 no regresso da equipa açoriana a casa após o encontro da passada segunda-feira ante o Estoril (empate a duas bolas) e está em isolamento de dez dias, apurou o Maisfutebol.

Fruto do teste com resultado positivo no jogador de 26 anos, os restantes elementos do plantel dos açorianos vão ser testados, numa altura em que já faltam menos de 72 horas para a receção ao Arouca (15h30, 14h30 locais), no domingo, em jogo da 13.ª jornada da I Liga.

Morita, que fez todo o encontro ante o Estoril, torna-se assim baixa para o duelo com o Arouca, numa altura em que o Santa Clara tem também em análise o futuro de Allano, depois de um controlo antidoping positivo.

Este é mais um dos casos relacionados com a covid-19 a acontecer nos últimos dias no futebol português. O Belenenses e o Tondela têm os respetivos plantéis em isolamento e o jogo dos beirões ante o Moreirense foi mesmo adiado. No Sporting, o uruguaio Coates testou positivo e vai falhar o dérbi com o Benfica.