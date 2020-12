Muito e bom futebol.

É isso que está prometido para este sábado, mais um de recolhimento obrigatório.

Por isso, para quem gosta de futebol, o dia nem vai custar muito a passar.

Desde logo, porque regressa a Liga, com quatro jogos, entre eles, a visita do líder Sporting ao Famalicão e a receção do FC Porto ao Tondela.

Além disso, jogam-se também o V. Guimarães-Portimonense e o Moreirense-Gil Vicente.

9.ª jornada da Liga

Vitória de Guimarães - Portimonense, 15:30 (SportTV1)

Moreirense - Gil Vicente, 15:30 (SportTV4)

Famalicão - Sporting, 18:00 (SportTV1)

FC Porto - Tondela, 20:30 (SportTV1).

Além disso, também neste sábado serão realizadas várias conferências de imprensa, entre as quais as de Jorge Jesus e de Pepa ao jogo entre o Benfica e o P. Ferreira, que se joga no domingo.

Mas também lá fora há muito futebol para ver.

Liga francesa, 13.ª jornada:

Rennes - Lens, 16:00 (Eleven Sports 5)

Montpellier - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga espanhola, 12.ª jornada:

Levante - Getafe, 13:00 (Eleven Sports 1)

Sevilha - Real Madrid, 15:15 (Eleven Sports 1)

Atlético de Madrid - Valladolid, 17:30 (Eleven Sports 1)

Cádiz - FC Barcelona, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga alemã, 10.ª jornada:

Friburgo - Borussia Mönchengladbach, 14:30 (Eleven Sports 4)

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven Sports 2)

Colónia - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven Sports 6)

Arminia Bielefeld - Mainz, 14:30

Bayern Munique - Leipzig, 17:30 (Eleven Sports 2).

Liga italiana, 10.ª jornada:

Spezia - Lazio, 14:00 (SportTV3)

Juventus - Torino, 17:00 (SportTV3)

Inter Milão - Bolonha, 19:45 (SportTV3).

Liga inglesa, 11.ª jornada:

Burnley - Everton, 12:30 (SportTV+)

Manchester City - Fulham, 15:00 (SportTV2)

West Ham - Manchester United, 17:30 (SportTV2)

Chelsea - Leeds United, 20:00 (SportTV2).