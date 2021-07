O Aris Salónica confirmou esta sexta-feira a contratação de Lumor, a título definitivo, ao Sporting, como o Maisfutebol já tinha adiantado em tempo oportuno.

O defesa ganês de 24 anos assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas e promete deixar tudo em campo pela equipa de Salónica.

«Venho para uma das maiores equipas da Grécia que nos últimos anos tem desempenhado um papel importante no campeonato. Reuni as melhores informações sobre minha nova equipa e estou muito feliz por fazer parte desta família a partir de hoje», começou por destacar o lateral às plataformas do clube grego.

Quanto a promessas. «O que posso dizer é que darei tudo em campo para retribuir a confiança do Aris e, todos juntos, com muito trabalho, para levar a equipa ainda mais alto na nova temporada», acrescentou.