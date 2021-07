O Sporting resolveu nesta quarta-feira mais um caso de um jogador excedentário no plantel dos leões.

O lateral-esquerdo ganês Lumor vai deixar o Sporting a título definitivo, rumando aos gregos do Aris Salónica.

O Maisfutebol sabe que a transferência do jogador que na época passada jogou no Maiorca por empréstimo dos leões não vai envolver encaixe financeiro direto, mas os leões ficam com uma percentagem de uma futura venda do passe do jogador.

Além disso, fica ainda incluída uma cláusula que permite ao Sporting receber até 500 mil euros, mediante a concretização de determinados objetivos.

Recorde-se que o Sporting pagou ao Portimonense 2,5 milhões de euros por metade do passe de Lumor, em 2018, mas o ganês nunca se afirmou de leão ao peito, tendo sido emprestado nas duas últimas épocas, primeiro ao Goztepe e depois ao Maiorca.