O Sporting viaja esta quarta-feira para o Algarve, onde se vai isolar de tudo e de todos durante os próximos dias. Todo o grupo de trabalho seguiu viagem, depois de conhecidos os testes à covid-19 realizados ontem, ficando naturalmente de fora os dez elementos que acusaram positivo: o treinador Ruben Amorim, oito jogadores e um elemento do staff.

Ora mesmo que o treinador Ruben Amorim não tenha podido seguir viagem, os responsáveis leoninos decidiram que o grupo se devia mesmo isolar, de forma a preservar os jogadores: numa altura em que há há dez infetados, a SAD leonina pretende estancar o número de casos positivos antes do jogo com o Gil Vicente e manter os atletas longe do vírus.

Refira-se que em cima da mesa esteve também a possibilidade de o plantel se isolar na Academia de Alcochete durante os próximos dias, mas os responsáveis entenderam que seria mais benéfico para o grupo viajar para o Algarve. Nos próximos dias, de resto, não haverá informações do grupo leoninos, nem sequer notícias ou fotografias dos treinos.