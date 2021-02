O guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, em treino condicionado, além do defesa espanhol Iván Marcano, em treino integrado condicionado, seguem como os dois nomes no boletim clínico do FC Porto, a dois dias da receção ao Sporting, para a 21.ª jornada da I Liga.

A equipa orientada por Sérgio Conceição, que parte para o jogo no segundo lugar, com 44 pontos, a dez do líder Sporting, que tem 54, volta a treinar a partir das 10h30, no Olival, na véspera do encontro. Pouco depois, pelas 12h30, Sérgio Conceição faz a projeção do clássico, em conferência de imprensa.