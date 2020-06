O Santa Clara joga este domingo no Estádio do Bessa, ante o Boavista, na jornada seguinte após o triunfo no Estádio da Luz, sobre a qual João Henriques rejeita um suporte para o que a equipa açoriana possa fazer até ao final da I Liga.

«O que fizemos [ndr: frente ao Benfica, vitória por 4-3] foi realmente histórico, mas já passou, está fechado, fica para as nossas memórias, mas não é isso que vai alimentar-nos para fazermos mais jogos até ao final», afirmou Henriques, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, este sábado.

Sobre o Boavista, oponente no jogo inaugural da 29.ª jornada da I Liga, marcado para as 21 horas (20h nos Açores) de domingo, Henriques antecipa um duelo com «características completamente diferentes» face ao duelo ante os benfiquistas, dado que a equipa de Daniel Ramos disputa «diretamente» com o Santa Clara o oitavo lugar.

«Vai ser um bom jogo, competitivo, intenso, como são sempre os jogos no Bessa. A equipa do Boavista tem vindo a demonstrar qualidade, tem vindo a demonstrar que é uma equipa muito agressiva com e sem bola», sublinhou.

O Santa Clara, em caso de vitória, pode mesmo subir, à condição, ao sétimo lugar, pertença do V. Guimarães, que tem mais dois pontos (40 para 38). «Estamos conscientes de que o sétimo lugar está muito perto. E é disso que vamos à procura, de melhorar, jornada a jornada, a nossa posição. Não dependemos de nós para ficar no sétimo lugar, mas a nossa parte vai ser feita», garantiu o técnico.

Já o Boavista, 10.º, com 35 pontos, pode igualar os açorianos em caso de triunfo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.