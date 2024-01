Estes são dias especiais para João Moutinho, à volta de um número mítico: 1000 jogos na carreira. Há dois critérios possíveis para contar o percurso do médio de 37 anos, com um jogo de diferença, no princípio de tudo. Por equipas principais, João Moutinho tem agora 999 jogos, critério que é seguido pela IFFHS e também pelo Maisfutebol.

Explicando: Moutinho fez um jogo pelo Sporting B em agosto de 2003, saindo do banco frente ao Estrela de Vendas Novas. Depois, iniciou o percurso na equipa principal do Sporting na época seguinte, estreando-se em janeiro de 2005 num jogo da Taça de Portugal frente ao Pampilhosa. Se for contabilizado esse jogo pelo Sporting B, na então II Divisão B, atingiu os 1000 jogos na carreira esta noite na Luz, no duelo com o Benfica para a Taça de Portugal. Caso a contagem se faça a partir do percurso na equipa principal, chegará à marca redonda no próximo jogo, que pode ser outro clássico: frente ao FC Porto, no próximo domingo.

É uma marca notável, que aliás apenas meia dúzia de jogadores atingiu neste século. A IFFHS, que se dedica à história e estatísticas do futebol, segue o critério de não contabilizar os jogos pelas equipas secundárias. Recentemente, atualizou a lista dos jogadores com mais jogos no século XXI, numa contagem até 31 de dezembro de 2023, colocando Moutinho na sexta posição. Tinha então 997 jogos nesse ranking, a que se somam agora mais dois em 2024.

O líder do ranking da IFFHS é Cristiano Ronaldo, com 1204. Pode ver aqui o top 10 de jogadores com mais jogos no século XXI para a IFFHS, dividido em partidas de campeonato, taças, competições internacionais e seleções principais, até ao final de 2023.

Cristiano Ronaldo também tem dois jogos no início da carreira pelo Sporting B, que não foram contabilizados pela IFFHS. Aliás, o próprio Cristiano assumiu esse critério quando foi a sua vez de celebrar 1000 jogos na carreira. Apesar de várias fontes terem assinalado a marca a 22 de fevereiro de 2020, num jogo entre a Juventus e a SPAL, Ronaldo assumiu a contagem apenas por equipas principais e só o fez dois jogos mais tarde, após a vitória sobre o Inter a 8 de março de 2020.

Assumindo então que falta um, João Moutinho prepara-se para chegar de qualquer modo ao número mágico dos 1000 jogos aos 37 anos e ainda a somar em Braga, o quinto clube de um percurso notável que começou no Sporting, seguiu no FC Porto, depois no Mónaco e no Wolverhampton. E que inclui 146 jogos pela seleção nacional, que fazem dele o segundo mais internacional de sempre, atrás apenas do recordista absoluto Cristiano Ronaldo.