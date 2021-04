A FIGURA: Joel Tagueu

O avançado camaronês voltou a ser crucial para o Marítimo, anotando um golo que valeu mais uma importante vitória para a sua equipa, que respira agora com mais alívio. Joel não teve tantas oportunidades como noutros jogos, mas foi letal e soube aproveitar a melhor ocasião de que dispôs. Não é por acaso que lhe chamam o ‘Cruel’.

O MOMENTO: o golo 76 minutos

Depois de alguns ensaios, o Marítimo chegou ao golo no culminar de uma boa jogada, que começou no flanco direito, nos pés de Cláudio Winck e finalizada pelo lado esquerdo, por Joel Tagueu. Do lateral, a bola saiu para Guitane, que colocou em Pelágio, no meio campo. O madeirense soltou para Joel, que se desembaraçou de Esgaio, antes de atirar à flor da relva, para a baliza de Matheus, marcando o golo que valeu três importantes pontos ao Marítimo.

OUTROS DESTAQUES

Pelágio

Boa exibição do jovem médio madeirense, que protagonizou um jogo bastante maduro. Batalhador, assertivo nas jogadas, com visão de jogo e bom no posicionamento, Pedro Pelágio foi um dos pilares do setor do meio campo verde-rubro.

Amir

O guarda-redes iraniano voltou a ser instrumental, somando boas defesas sempre que foi chamado a intervir. Seguro e confiante, Amir foi quase sempre dominante pelo ar e também entre os postes, com algumas paradas que impediram o golo adversário em alturas em que este parecia quase certo.

André Castro

O médio batalhador foi um dos mais aguerridos da sua equipa e também um dos mais móveis. Castro mostrou-se em várias zonas do meio campo, abrindo jogadas para os colegas, e percorrendo vários metros.

Sequeira

Algumas boas incursões no lado esquerdo do ataque bracarense, mostrando-se com mais evidência, sobretudo, nos instantes finais, aquando do ‘forcing’ dos arsenalistas para tentar salvar o ponto. Na defesa, um ou outro deslize, mas o lateral não comprometeu.