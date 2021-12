Uma semana depois do triunfo na Taça de Portugal, o FC Porto voltou a vencer o Benfica, desta feita em jogo da 16.ª jornada da Liga, por 3-1.

No Dragão, Fábio Vieira abriu o marcador aos 34 minutos, e três minutos depois Pepê fez o 2-0.

No recomeço da partida após o intervalo, logo no primeiro minuto, Yaremchuk ainda reduziu para as águias, mas Taremi fez o 3-1 final à entrada para os últimos 20 minutos, já depois da expulsão de André Almeida, aos 48 minutos.

Com este resultado, o FC Porto reassume a liderança do campeonato português, com os mesmos 44 pontos do Sporting. O Benfica está em terceiro, agora a sete pontos dos dois rivais.