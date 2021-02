FC Porto e Boavista empataram a duas bolas no Dragão, em jogo da 19.ª jornada da Liga.



Os axadrezados chegaram ao intervalo a vencer por 2-0 graças aos golos de Porozo e Elis. No entanto, os campeões nacionais recuperaram com golos de Taremi e Sérgio Oliveira.



Nos minutos finais, os dragões desperdiçaram uma grande penalidade e tiveram um golo anulado após recurso ao VAR.