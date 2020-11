O Marítimo venceu este sábado a equipa B, por 4-3, num encontro de carácter particular que se realizou no complexo do emblema insular.

Rodrigo Pinho, Lucas Áfrico, Kibe e Alipour marcaram os golos dos comandados de Lito Vidigal, enquanto a formação secundária marcou por Gonçalo Duarte, Henrique e Mike Morais.

O próximo jogo do Marítimo é no próximo dia 23, frente ao Penafiel, a contar para a Taça de Portugal.