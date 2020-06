Portimonense e Benfica empataram esta quarta-feira a dois golos, no Portimão Estádio, em jogo da 26.ª jornada da I Liga.

A equipa de Bruno Lage chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Pizzi e André Almeida, respetivamente aos 18 e 31 minutos.

Contudo, os algarvios conseguiram recuperar no marcador. Dener reduziu aos 66 minutos e Júnior Tavares assinou um golaço para o 2-2 final, aos 77 minutos.

O Benfica somou o quarto empate consecutivo – apenas uma vitória nas últimas sete jornadas – e tem agora 61 pontos. Lidera à condição, mas pode ver o FC Porto ficar isolado na liderança, caso vença o Marítimo ainda esta quarta-feira, no Estádio do Dragão. O Portimonense continua no 17.º posto, agora com 20 pontos, ainda em zona de despromoção.