FIGURA: Mateus Pasinato

O guarda-redes brasileiro do Moreirense foi decisivo para evitar a derrota da sua equipa. Começou a brilhar aos 13 minutos, num livre de Tabata. Aos 35, revelou grande atenção a um cruzamento-remate do internacional sub-23 brasileiro e, aos 52’, parou um remate intencional de Bruno Costa, voando para desviar a bola para canto. No golo sofrido, ainda teve reflexos para desviar para a barra o cabeceamento de Pedro Sá. Só não teve hipótese na recarga de Jadson. Depois de assistência para golo no empate com o V. Setúbal, mais um desempenho decisivo.

Momento: minuto 36, erro defensivo do Portimonense permitiu o empate

O Portimonense estava por cima, tendo inclusive desperdiçado duas boas oportunidades para se adiantar, com o ânimo algarvio a sofrer um duro revés no minuto seguinte, no qual ficou evidente mais uma vez a passividade defensiva da equipa: Henrique permitiu que Bilel cruzasse na direita e Fábio Abreu ganhou a dianteira a Jadson para finalizar e empatar o jogo. Um erro fatal com consequência no resultado.

Outros destaques

Bilel: o mais esclarecido da sua equipa e um perigo à solta, sempre com espaço na direita, moendo o juízo a Henrique. Participou nos lances mais vistosos da sua equipa e esteve perto de marcar aos 23 e 24 minutos, com Gonda a evitar na primeira tentativa. Na segunda, após jogada individual, o remate saiu ao lado. Foi dele o cruzamento para o golo de Fábio Abreu.

Bruno Costa: o pêndulo do meio-campo. Com técnica e visão acima da média, o ex-jogador do FC Porto pensa o jogo do Portimonense e foi um dos principais responsáveis pela boa primeira parte dos algarvios. Na retina, ficou uma incursão no tempo de compensação desse período, ao oferecer o remate a Jackson Martínez, que levou a bola a passar perto dos ferros da baliza.

Tabata: regresso que se saúda na equipa algarvia, após ter estado no torneio pré-olímpico, pela seleção brasileira. Transmitiu vivacidade e velocidade ao flanco direito. As suas incursões foram incisivas e contribuíram para a melhoria atacante do Portimonense. Aos 35 minutos, obrigou Mateus Pasinato a brilhar, com um cruzamento-remate que levava selo de golo e que foi desviado pela ponta dos dedos do guarda-redes brasileiro.