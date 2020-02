- O meu ciclo é melhor que o teu.



- Não, o meu é que é.



- Por favor, nem há comparação.



Durante uma parte Rio Ave e Belenenses sentaram-se de cotovelos apoiados na mesa, trocaram argumentos num tom calmo e assinaram uma espécie de pacto de não agressão.



Portanto, a primeira metade do encontro teve poucos motivos de interesse. É verdade que o Rio Ave, que chegava a este jogo invicto há seis jogos e com hipótese de igualar o Sporting, assumiu o jogo, tentou criar sempre pelo chão, mas faltou-lhe criar situações para marcar.



Levantando-se da mesa, o iraniano Taremi pôs termo à guerra fria entre verde e brancos e azuis. Em cima do apito para o intervalo, o avançado surgiu solto na área e cabeceou ao lado após canto de Nuno Santos.



O Belenenses estava confortável no relvado de Vila do Conde. A equipa de Petit fechava-se bem atrás e procurava constantemente saídas rápidas por Cassierra e Licá. Kieszek teve de efetuar apenas uma defesa e foi a um desvio involuntário de Al Musrati.



Os papéis do tratado de paz estavam rasgados. O primeiro sinal de perigo, os vilacondenses apresentaram uma postura renovada: circularam mais rápido e a toda a largura, criando situações de finalização através de cruzamentos ou de infiltrações pelas laterais. Foi assim, por exemplo, Aderllan falhou o desvio de calcanhar em plena pequena área.



Gelson Dala saltou do banco e por pouco não foi feliz. O angolano teve nos pés a oportunidade para desbloquear o marcador, mas André Moreira fez uma defesa enorme.



Adivinhava-se o golo rioavista até pela inexistência ofensiva do Belenenses. Os azuis jogavam com o relógio e com o resultado, claro. Todavia, por pouco não lhes saiu caro: Diogo Figueiras concluiu um belo desenho ofensivo do Rio Ave com um pontapé de trivela para o fundo da baliza. No entanto, Jorge Sousa foi alertado pelo VAR e confirmou-se a posição irregular de Bruno Moreira antes do passe para o lateral-direito.



O Rio Ave tardou em acabar com o pacto de não agressão e saiu penalizado. Empatou e ficou a dois pontos do Sporting quando podia estar empatado. A boa notícia é que vai acabar a ronda no 5.º lugar. Por sua vez, o Belenenses terminou a série de dois triunfos consecutivos e chegou aos 25 pontos.