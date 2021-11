A FIGURA: João Pedro, MVP de 11 metros

Um jogador que faz um hat-trick, salvo raras exceções, tem de ser sempre o mais valioso do jogo. E João Pedro não foge à regra. O capitão tondelense foi chamado à marca dos 11 metros por três nos primeiros 45 minutos, e não facilitou em nenhuma delas. Fez os três golos que provavelmente permitiram ao Tondela aguentar o triunfo mesmo depois de uma segunda parte francamente pobre. De resto, foi o primeiro jogador da Liga a marcar três golos de penálti num só jogo desde a época 1993/94.

O MOMENTO: Pedro Augusto, o homem do ‘xeque-mate’ (90+9 minutos)

É difícil imaginar que, depois de um 3-0 ao intervalo, tenha sido um golo aos 90+9 minutos a acabar com a partida. O Marítimo ressurgiu na etapa complementar e ainda chegou ao 3-2, deixando os beirões em alvoroço nos instantes finais. Até que no último minuto de descontos, Tiago Dantas descobriu Pedro Augusto e o médio fez ‘xeque-mate’.

OUTROS DESTAQUES

Jhon Murillo

Uma dor de cabeça para o Marítimo na primeira parte, de tal maneira, que o técnico insular, Julio Velázquez, admitiu que a sua equipa foi «destroçada» pelo extremo venezuelano e por Salvador Agra. Rapidíssimo, o jogador de 25 aproveitou todos os metros concedidos pela defensiva adversário no primeiro tempo e ainda ganhou o terceiro penálti, convertido por João Pedro.

Tiago Dantas

Pako Ayestarán decidiu voltar a dar a titularidade ao jovem emprestado pelo Benfica, e em boa hora o fez. Dantas não foi exuberante, mas também não é esse o seu papel. Dos pés do médio a bola sai sempre redonda, e por isso acrescentou qualidade ao jogo tondelense no primeiro tempo. Na etapa complementar, juntamente com toda a equipa, caiu de produção, mas ainda foi a tempo de fazer a assistência para o golo final de Pedro Augusto.

Paulo Victor

Não foi por ele que o Marítimo foi a perder por 3-0 para o intervalo. Nos penáltis nada podia fazer, mas nos restantes lances mostrou sempre segurança. Na segunda parte, quando o Tondela tentou ferir os madeirenses no contra-ataque, também respondeu à altura e manteve a sua equipa no jogo.

Joel Tagueu

Não marcou, mas é ele a principal figura da cara nova que o Marítimo mostrou na segunda parte. Entrou ao intervalo e deu a cara para tentar inverter o rumo dos acontecimentos. Tentou uma, duas, três vezes bater Trigueira, sem sucesso, mas decerto que inspirou os colegas a irem atrás da recuperação.