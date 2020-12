Um jogo onde pontuar, ou melhor, vencer era quase obrigatório para o Tondela, foi mesmo a equipa beirã que entrou a querer mandar no encontro. Os beirões assumiram as despesas do jogo e foram criando mais oportunidades que o adversário, ainda que sem grande perigo.

Também o Moreirense foi procurando o golo, mas com medo de arriscar, as duas equipas foram-se anulando e acabaram por levar o nulo para os balneários.

Sem golos, a primeira parte fica manchada por muitas interrupções, resultantes de 15 faltas feitas pelos dois clubes. Os primeiros 45 minutos ficam ainda marcados por três substituições forçadas, uma para o Tondela e duas para o Moreirense, algo pouco comum de se ver.

De referir que a melhor oportunidade sorriu aos beirões, que através de um livre batido por Salvador Agra, obrigou Pasinato a fazer uma boa intervenção.

Num encontro em que Pako Ayestarán depositava as esperanças do ataque beirão em Mario González, o avançado acabou por sair lesionado, tendo que ceder o seu lugar a Souleymane Anne, logo aos 18m.

Já do lado da equipa de Moreira de Cónegos, Steven Vitoria e Afonso Figueiredo também saíram por lesão, entrado para os seus lugares Ferraresi e Walterson, respetivamente.

Logo no primeiro minuto da segunda parte, o Moreirense teve um contra-ataque e uma saída em falso de Niasse ia ditando o primeiro golo da partida a favor dos forasteiros. Valeu o susto ao guardião beirão que viu a jogada terminar com um remate para fora de Derik.

Depois de tantas faltas na primeira parte, a segunda metade não aparentava estar a ser muito diferente e a equipa beirã ficou reduzida a 10 unidades aos 57 minutos. João Pedro viu o cartão vermelho direto, depois de um lance faltoso com Derik.

O momento da expulsão ditou a mudança do paradigma do encontro, com o conjunto de Moreira de Cónegos a encostar os tondelenses às cordas e a procurar a todo o custo o primeiro tento do duelo.

Apesar da pressão que os forasteiros colocavam no Tondela, a equipa beirã não se ficou e conseguiu ir criando algumas oportunidades de golo, a maioria através de contra-ataque rápido.

Porém, a história do jogo não mudou. O Moreirense continuou a forçar o golo e o Tondela foi aguentando o empate, que dava um tão precioso ponto aos beirões que iniciaram o jogo na última posição da Liga.